Tilburgse interesse voor Rotterdamse proef met geluidsradar, ‘Mogelijk ook op cityring’

Eerder al stelde de VVD vragen over de toepassing van een geluidsradar zoals in de omgeving van Parijs gedaan. Wethouder Jacobs zei toen dat de invoering van deze techniek juridisch nog niet haalbaar was, maar maandag wees VVD-raadslid Freek Reffeltrath de wethouder erop dat de geluidsradar inmiddels ook in Rotterdam gebruikt wordt. ,,Ik pleit voor wat meer Rotterdamse niet-lullen-maar-poetsen-mentaliteit”, aldus Reffeltrath.



Jacobs zei op de hoogte te zijn van de Rotterdamse proef, die in samenwerking wordt uitgevoerd in samenwerking met de Nederlandse Organisatie voor toegepast natuurwetenschappelijk onderzoek (TNO). ,,We volgen de proef met belangstelling, maar de geluidsradar kan momenteel nog niet gekoppeld worden aan handhaving. Dat is essentieel. Zodra dat mogelijk is, steken wij onze vinger op bij het TNO om te bekijken of we de geluidsradar ook in Tilburg kunnen toepassen.”