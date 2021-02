Tilburgse is getekend voor het leven door vuurwerkbom die in kamer belandt: ‘Ik durf er niet meer te slapen’

Examen doen op een hoger niveau in je sterkste vak: 'Diploma op maat' voor eerste vm­bo-leerlingen

12:58 TILBURG - De een is een kei in Engels. De ander blinkt uit in wiskunde. Omar Labiad en Tatum van Tilborg twijfelden dan ook geen moment: natuurlijk willen ze op een hoger niveau examen doen in hun sterkste vak.