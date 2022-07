Tilburgse Joia maakte deze bikini van gerecycled zeewier: duurzaam en tijdloos

De Tilburgse houdt als geen ander van reizen en zwemmen, dus daardoor was de link snel gelegd. Toen ze voor haar opleiding Communicatie en Multimedia Design aan de Avans Hogeschool een afstudeeronderwerp moest kiezen, was de keuze snel gemaakt: zwemkleding maken. ,,Daar droomde ik al van toen ik nog een klein meisje was. Maar ik wilde ook iets met duurzaamheid doen. Dat vind ik belangrijk. Veel mensen weten niet hoe vervuilend zwemkleding eigenlijk is.’’