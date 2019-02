Tilburgse jongeren moeten vaker naar Halt dan landelijk gemiddelde

TILBURG - Er zijn vorig jaar bijna 15.000 Halt-straffen uitgedeeld aan jongeren in Nederland. Het aandeel wat de gemeenten Someren en Asten daarin hebben, is opvallend hoog.

Vooral in enkele zuidelijke gemeenten in Zeeland en Brabant kregen relatief veel jongeren een Halt-straf, blijkt uit cijfers die Halt dinsdag publiceerde.

Brabant

Someren en Asten springen er daarbij uit in Zuidoost-Brabant. In Someren werden op de duizend jongeren 35,3 jongeren naar Halt gestuurd. In Asten waren dat er 27,4.

In Brabant lag het relatieve aantal alleen hoger in Goirle, Oisterwijk en Hilvarenbeek. Daar gaat het om 34,4, 30,5 en 31,7 verwijzingen per duizend jongeren.

Kijkend naar absolute aantallen springt Tilburg er landelijk gezien bovenuit. In Amsterdam waren de meeste verwijzingen, namelijk 689. Daarna volgen logischerwijs Rotterdam en Den Haag maar in vergelijking met andere grote steden zoals Utrecht en Eindhoven, werden er in Tilburg veel jongeren gestraft. Namelijk 380 in totaal.

Landelijk

Landelijk gezien lag het aantal vorig jaar relatief gezien het hoogst in de Zeeuwse gemeente Schouwen-Duiveland. Daar ging het om 35,7 verwijzingen per duizend jongeren.

Er werden in 2018 ruim twaalf procent minder straffen opgelegd dan in het jaar daarvoor. Het grootste deel van deze groep kreeg zo’n straf opgelegd na diefstal, schoolverzuim of drank- en drugsgerelateerde zaken. Halt laat weten dat dit ‘voor het grootste deel te wijten is aan het gebrek aan capaciteit bij de politie’. Daardoor zou de afhandeling van kleine vergrijpen niet hoog op de prioriteitenlijst staan.