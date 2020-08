Tilburgse jongeren praten samen over Black Lives Matters: ‘Ze moeten zich durven uitspreken tegen racisme’

,,Ik ga nu naar groep acht, maar wat moet ik doen als ik met racisme te maken ga krijgen op de middelbare school?”, vraagt de 11-jarige Haja-Adama Yattara. Wee Wee schrikt zichtbaar van haar vraag. ,,Ik vind het erg dat je je om zoiets druk zou moeten maken!” Ze zou bezig moeten zijn met hele andere dingen zoals wat ze later wil worden. ,,Je moet hetgeen waar je bang voor bent, omzetten in kracht”, antwoordt Francisco. Wee Wee vult hem aan: ,,Laten we beginnen met je naam. Dat is één van de eerste manieren waarop je jezelf zichtbaar maakt. Dat is wie jij bent.” Hij laat Haja-Adama haar naam keer op keer herhalen, steeds harder. ,,Dit is jouw begin! Toen je net opstond, was je heel klein. Nu sta je rechtop en zeg je je naam.”

Francisco is van mening dat racisme begint met het niet correct willen uitspreken van iemands naam. Wee Wee begon de middag dan ook met de vraag of iedereen zijn naam uit kon spreken als ‘Mandilla’ in plaats van ‘Mandéla’. ,,Iedereen moet genoemd worden zoals ‘ie heet.” En als je het niet weet, moet je het gewoon even vragen, vindt hij. ,,Dus als je leraar je naam verkeerd uitspreekt op de eerste schooldag, moet je hem gewoon even aanspreken na de les.”

‘Jongeren zijn de toekomst’

In Stadstheater de Boemel zit een groep van zo’n twintig jongeren die varieert van leeftijd, geslacht en kleur. Op allerlei vlakken kunnen ze hun ervaringen en meningen met elkaar delen, maar vooral naar elkaar luisteren. ,,Het klinkt cliché, maar jongeren zijn nou eenmaal de toekomst. We moeten ze de kracht meegeven om weerbaarder te zijn, hun mening te geven en zich te durven uitspreken tegen iets als racisme”, vertelt Francisco.

,,Mijn hoofd is te klein voor de zorgen, te jong voor de problemen”, leest Femke Böcker (15) voor. Ze heeft in het kader van Black Lives Matter een gedicht geschreven. ,,Het probleem is te groot voor mijn hoofd, mond en oren.” Ze vindt het feit dat iemand ‘te jong’ is maar een stomme beschrijving. ,,Er is toch ook niemand te jong om discriminatie mee te maken?”

Wee Wee wil benadrukken dat BLM niks te maken heeft met witte mensen schuld aan te praten. ,,Zwarte mensen werken hard om zich te ontwikkelen, witte om bij de tijd te blijven.” Francisco: ,,Cultuur is dynamisch. Dingen veranderen en mensen zijn gedoemd om daarin mee te gaan.”

