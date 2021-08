Tilburgse kappers gaan op blauwe plekken letten, primeur in aanpak huiselijk geweld

Dankzij het uitkijk­plat­form kan iedereen van de natuur genieten aan de Kanaaldijk in Biest-Houtak­ker

23 augustus Het pad langs het Wilhelminakanaal tussen Biest-Houtakker en Haghorst is dit weekend een stukje toegankelijker geworden. Er is een uitkijkplatform geopend waar ook mensen in rolstoelen of scootmobiels terechtkunnen.