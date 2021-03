Tilburgse kermis als stip aan de horizon, maar kermisbranche vreest gitzwart scenario: ‘Lege agenda’s, geen steun’

De pretparken weer open, kermissen nog altijd niet toegestaan. Voor Frank Vale, exploitant van de Tilburgse kermis en organisator van de budgetkermis op Stappegoor, is het niet de vraag of het zal gebeuren. Daar is hij van overtuigd. ,,Onbegrijpelijk. Een zure trap na.”



Zuur, zo beschrijven kermisondernemers de situatie. Donderdag gaan in verschillende steden kermisfamilies de straat op om te protesteren, Vale staat er als exploitant en organisator tussen. Volgens de Nederlandse en Europese Kermisbond was 2020 al een bizar jaar, maar belooft 2021 ‘nog veel desastreuzer’ te worden.



De bonden vinden dat ‘de willekeur in het overheidsbeleid niet meer aan de achterban uit te leggen is’ en stellen dat de beloofde financiële hulp niet is nagekomen.



,,Onze portemonnees en agenda’s zijn leeg. Neem daarbij nog het traject van zes tot tien weken voor een vergunning-plichtig evenement en iedereen kan op z’n vingers natellen dat het kermisseizoen 2021 al voorbij is voordat het begonnen is.”