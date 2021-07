Tilburgse kermis ging vroegtijdig op slot, werd te druk met de rijen wachtenden

Sinds 20.30 uur stonden er flinke rijen bij verschillende toegangspoorten, soms wel van een uur. Bezoekers werden (heel) mondjesmaat toegelaten. De parkeergarages gingen toen dicht, op matrixborden werden kermisbezoekers die per auto kwamen aangespoord om te draaien. Of dat hielp, is de vraag: de Spoorlaan stond urenlang van voor tot achter vol toeterende auto's.



De online ‘druktemeter’ van de gemeente stond al sinds de middag op rood, dat was een teken om niet meer te komen. Rond 22 uur - een uur voor de sluiting van de kermis - werd er besloten om niemand meer toe te laten: de rijen werden zo lang dat de mensen toch niet binnen konden komen.



Liep het uit de hand? Of was dit volgens plan? ,,We hebben een veelheid aan scenario's voorbereid met bijpassende maatregelen”, aldus burgemeester Theo Weterings op zaterdagavond. ,,Eén van de scenario's is werkelijkheid geworden en daarom hebben we deze maatregelen getroffen.”



Volgens de burgemeester blijft het een dilemma. ,,Je wil een mooie, prettige vakantiekermis organiseren, voor de branche, jeugd en Tilburgers. Maar dan wel binnen de geldende coronaregels.”