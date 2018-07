Tilburgse Kermis houdt steeds de buienrader in de gaten

,,Er is met deze extreme hitte sprake van instabiel weer", zegt een gemeentewoordvoerder. ,,Dat betekent dat het weer heel snel kan omslaan." Voor zulke situaties heeft de gemeente een plan klaarliggen. ,,Vanaf windkracht 7 gaan we de hogere attracties sluiten en luifels inklappen. Als het nog harder gaat waaien kunnen eventueel we het hele evenement stilleggen. Vier jaar geleden stormde het 's middags heel hard. Toen hebben we besloten de kermis een uur later te openen, ook al waren niet alle exploitanten daar even blij mee." Ook in 2005 werd kermis al eens een tijdje stilgelegd vanwege noodweer.