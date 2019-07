Tilburgse Kermis: in de oorlog stond de mallemolen stil

‘’t Was een Tilburgsche kermisdrukte met duizendmaal grooter lawaai! (...) een en al spontaniteit.’ Dit schreef rijkstelegrafist en journalist P.G. Joosen over de bevrijding van de stad in zijn boekje ‘Tilburg’s donkere dagen in 1944'. Het is het eerste gedenkschrift dat beschrijft wat Tilburg en haar inwoners in de Tweede Wereldoorlog meemaakten. Joosen trekt een vergelijking tussen de bevrijding en de sfeer die hij kent van de Tilburgse kermis. Daarvoor moest hij putten uit zijn geheugen, want in de oorlog was nauwelijks kermisvertier.