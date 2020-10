Tilburgse Kermis moet vleugels verder uitslaan over binnenstad

Tilburgse Tamara (37) won jackpot van 10 miljoen: ‘Maar zelfs nu werk ik nog tachtig uur per week’

13 oktober TILBURG - Wat zou je doen als je tien miljoen euro won? Voor de Tilburgse Tamara Straatman (37) kwam die droom drie jaar geleden uit tijdens de Oudejaarstrekking, waarna haar leven voor een deel compleet veranderde. ,,Maar denk niet dat geld je lang gelukkig maakt, want dat moet echt uit jezelf komen”, vertelt de Tilburgse die woensdag te zien is in de uitzending Steenrijk, straatarm (SBS6).