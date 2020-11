Tilburgse klokkenzaak van Piet Philipsen (87) verandert per seizoen: 'Etaleur ben je je hele leven'

,,Ik ben er wel een poosje mee bezig geweest, ik denk een week of zes." Zolang stak handelaar en reparateur Piet Philipsen in het decoreren van zijn zaak aan de Koestraat. Het resultaat is er naar, antieke klokken in kerstsfeer.

Philipsen mag dan op leeftijd zijn, het weerhoudt hem er niet van om zijn zaak met de seizoenen mee te laten veranderen. ,,In het voorjaar haal ik er gele bloemetjes bij en probeer ik alles in de sfeer van de lente te krijgen, in het najaar gebruik ik weer andere kleuren voor de herfst."

Momenteel is het atelier zo omgeturnd dat het thema kerst duidelijk naar voren komt. Van de groene dennenboom versieringen op de soms honderden jaren oude klokken, tot de kerstrode en witte versiersels in de etalage.

Vastberaden

Alle versieringen worden begeleid door het ongelijke, maar ritmische getik van alle 120 klokken die tot zijn arsenaal behoren. Zoals de klokken tikken, tikt ook de leeftijd van Philipsen door. 87 jaar is hij inmiddels, maar nog steeds vastberaden elke centimeter in zijn winkel van genoeg maatwerk te voorzien. Dagelijks loopt hij door zijn winkel, turend naar decoratie en klokken die nét wat beter opgesteld kunnen worden.

Sommige klokken zijn al generaties oud en komen uit heel Europa. Schotse, Engelse, Franse, noem het maar op. Tegenwoordig zijn er nog maar weinig antiekzaken, laat staan een waar alles om klokken draait.

Quote Bij veel antiekza­ken is het vaak een rommeltje. Alles is willekeu­rig neergezet Piet Philipsen

De opstelling is wat het anders maakt, zegt Philipsen. ,,Bij de kleine hoeveelheid antiekzaken die er is, zie je vaak, grof gezegd, een rommeltje. Alles is willekeurig neergezet, ongeordend of werkt niet goed. Als je wilt dat alles maximaal tot uiting komt, zijn de details cruciaal. De klokken zelf zitten er vol van, je moet dat goed laten zien.” Philipsen zelf weet ook niet beter, van oorsprong is hij immers etaleur. ,, En als je dat bent, blijf je dat tot je in je graf ligt.”

Terugloop

Door zijn versieringen hoopt hij ook wat positiefs te brengen in tijden als deze. Want ook in de antiekzaak van Philipsen is corona voelbaar. ,,Voor corona kwamen hier nog dagelijks mensen, uit heel Europa zelfs. Er kwam hier een man uit Sint-Petersburg. Die wilde een mooie klok voor zijn restaurant. Nou, dan ben je hier aan het goede adres", glundert de handelaar.

Tegenwoordig is het echter een stukje rustiger. Door corona merkt Philipsen dat mensen minder snel langskomen. Maar saai is het niet, er blijven namelijk met enige regelmaat klanten langskomen om iets te laten repareren. ,,Dan ben ik daar even zoet mee. En anders ga ik verder met het verzorgen en sleutelen aan de klokken. Dat neemt zoveel tijd in beslag, tegen de tijd dat ik klaar ben, kan ik weer opnieuw beginnen."