Tilburgse kroegen verkopen hun oude spullen: ‘Alle eyecatchers waren meteen weg’

Mitchel Gulien heeft samen met vriend Rowan Loots al meerdere tripjes naar de auto gemaakt met handen vol spullen. ,,Ik was per ongeluk een uur te vroeg”, grapt hij. ,,Bij iedere kroeg heb ik wel iets gekocht.” Vanwege corona is hij zijn baan in de horeca kwijtgeraakt en is hij nu een klein handeltje begonnen in kroeg-gerelateerde items. ,,Het is over het algemeen gewoon klein spul, vooral veel glazen en biermatten.” Maar hij heeft ook een aantal pareltjes op de kop getikt zoals een groot bord van La Trappe en wat Coca-Cola kistjes.