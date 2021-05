Tilburgse kunst waar je zomaar aan voorbij loopt, nu in overzicht van zo'n 250 werken door de hele stad

Van het standbeeld van Peerke Donders op het patronaatsgebouw in De Schans, gemaakt in 1873 door Jan Custers, tot de rode pergola ‘Zandpoort’ uit 2019 van kunstenaar Geert van de Camp, te vinden aan de oever van het Wilhelminakanaal. Allemaal zijn ze terug te vinden op de website CuPuDo (Cultuur Publieke Domein) die deze week werd gelanceerd. Cultuurwethouder Marcelle Hendrickx (D66) licht toe: ,,Tilburg heeft een enorme schat aan kunst in de openbare ruimte, die we eigenlijk niet meer goed in beeld hadden. Met deze site tonen we dat portfolio van Tilburgse kunst, ook als inspiratie voor nieuwe kunstwerken.”



Want als het aan Hendrickx ligt komt er weer meer aandacht voor kunst en cultuur bij de inrichting van het publieke domein in Tilburg, Udenhout, Berkel-Enschot en Biezenmortel. CuPuDo is de naam van het nieuwe platform waarmee ideeën worden opgehaald bij lokale kunstenaars, maar ook bij inwoners die hun eigen wijk willen verfraaien.