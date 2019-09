Tilburgse kunstenaar Paul Kolen toont zijn 'Robinia’

Dierenacti­vis­te publiceert haatreac­ties na tweet over Muizenstad op de kermis van Tilburg

11:52 TILBURG - 'Hoop dat jij ooit de kogel krijgt.’ ‘Wat is je adres? Gooi ik elke dag 20 dode muizen voor je deur.’ ‘Ga werk zoeken op de wallen, ontvang je misschien ook nog wat vlees.’ Veel langer is de lijst aan haatreacties die dierenrechtenactiviste Karen Soeters via de sociale media ontving nadat zij een tweet over de Muizenstad op de kermis in Tilburg had geplaatst.