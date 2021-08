Tilburgse kunstenaars zijn overal ter wereld, maar hoe vind je ze? Jan Doms wil hen een podium geven

Vrouw (22) aangehou­den met tientallen zakjes harddrugs

6 augustus KAATSHEUVEL - Een 22-jarige vrouw is woensdag aangehouden op de Hobbemastraat in Kaatsheuvel. Ze was in het bezit van tientallen zakjes cocaïne en heroïne. Kort voor de aanhouding zag de politie dat er vanuit de auto van de vrouw een vermoedelijke drugsdeal plaats vond.