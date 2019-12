Tilburgse kunstenares maakt varkentjes van textiel: ‘Ga respectvol met elkaar om’

Straks parkeren aan rand centrum: Tilburg wil tóch transferia

8:49 TILBURG - In Tilburg is pas over enkele jaren behoefte aan een of meer transferia. Mogelijke locaties daarvoor liggen vlakbij de ziekenhuizen in Noord en Zuid. De meerkosten - geraamd op een half miljoen per transferium per jaar - moeten door alle parkeerders samen worden opgebracht.