Tilburgse kunstenares Marie-Antoinette Courtens exposeert bij Pulchri Studio in Den Haag

Vijf jaar geleden had de kunstenares een grote tentoonstelling in Het Nationaal Museum van Schone Kunsten in Havana. De titel: El Arte de la Luz, de kunst van het licht.

Het zoeken van licht

Hoewel Courtens haar wortels in de Nederlandse schilderkunst heeft is haar werk eerder rood en warm Spaans. Courtens schildert een deel van het jaar op Ibiza. Dit eiland bepaalt haar ideeën over de omgang met het licht. Het vangen van licht is belangrijk in haar werk. Ze probeert het licht te zoeken in contrasten. Niet verwonderlijk dat de titel van de tentoonstelling ‘Always Searching for the Ultimate light’ is.