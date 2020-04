Tilburgse leerkrachten hebben prachtdag op 1 april: ‘De meeste ouders trapten er in’

Bij andere gezinnen plofte een digitale mededeling van het ‘ministerie voor Schone Zaken’ op de deurmat. Die werd verstuurd vanuit basisschool De Boemerang. In een - qua opmaak - gewichtig ogende notitie werden kinderen verzocht hun kamer op te ruimen, omdat het ‘van groot belang is dat kinderen werken in een schone kamer’.



Aangezien de inspecteurs van het ‘ministerie’ niet overal langs kunnen komen, moesten ze er zelf maar een foto van maken en opsturen.



,,Onze dochter Bregje had nog wel wat aansporing nodig”, zegt Ivo Pennings. ,,In de groepsapp van de leerlingen was er veel twijfel over de echtheid van het verzoek.” Dus gaven pa en ma zelf maar het laatste zetje. ,,Op zich was de kamer al netjes, maar het kon nóg netter.”