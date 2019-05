Tilburgse ‘leider’ van groot drugslab in Overijssel moet 3 jaar de cel in

De 26-jarige oud-ambtenaar van de gemeente Tilburg Toine V. is donderdag tot 3 jaar cel veroordeeld voor zijn rol in het draaiende houden van een professioneel opgezet drugslab in het buitengebied van Schuinesloot in de provincie Overijssel.

Dat meldt de rechtbank in Zwolle. Tegen Toine V. was 4 jaar cel geëist. Een medepleger uit Brabant kreeg eerder al 3 jaar cel opgelegd. De eigenaar van de schuur waarin het lab zat, is eerder vrijgesproken.

Het Openbaar Ministerie zag in V. de leider van de bende die het drugslab had opgezet. Het ging om een zeer groot lab waar volgens het OM een maandomzet van 840.000 euro gedraaid kon worden. Bij de inval vorig jaar zomer werd in de schuur achter een manege ruim 20.000 liter aan chemicaliën aangetroffen.

Peuk met dna

Toen het arrestatieteam het pand binnenviel, renden twee personen weg. Toine V. moest een van die twee zijn. Zijn auto stond bij de manage geparkeerd. V. ontkende, maar de rechtbank acht bewezen dat hij bij het lab betrokken was. In het drugslab werd een peuk gevonden met daarop dna-materiaal van V. Ook werd V. herkend in de trein vanaf Zwolle naar Roosendaal in de avond van de inval. De man is eerder al in België voor drugsfeiten veroordeeld.

De rechtbank kwam lager uit dan de eis omdat de rechters de vermeende leiderschapsrol van V. niet bewezen achten. Ze ziet de rol van V. niet anders dan die van de eerder tot 3 jaar veroordeelde medepleger.