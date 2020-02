Tilburgse liefdesmuren: Kerem hartje Meeny

Video's Vader en broer zien RMR in Moergestel uit zijn as herrijzen: ‘Hier komen ze weer bovenop’

15:55 MOERGESTEL - Gert Rijnen staart naar de geblakerde resten van het bedrijf dat zijn twee broers hebben opgebouwd. RMR Interieurbouw is op het Moergestelse bedrijventerrein Sonman in een mum van tijd in vlammen opgegaan.