Tilburgse machinist schrikt van ouder stel op spoor: ‘Levensgevaarlijk!’

Kinderva­kan­tie­werk worstelt met corona: van ‘extra zuur’ tot ‘supervet’

16 augustus TILBURG/REGIO - Wel of niet doorgaan, alleen digitaal of in afgeslankte vorm? Corona plaatst het kindervakantiewerk voor dilemma’s. Voor organisaties is het een worsteling. KVW De Blaak pakt het als enige groots aan.