Tilburgse man steekt ex-vrouw met mes, verdachte opgepakt

Tilburger Ruud Dimmers maakt prijswin­nen­de racesite: ‘Het is een soort van gezonde verslaving’

7:38 TILBURG - Twee jaar geleden zat Ruud Dimmers nog alleen op zijn zolderkamertje in Tilburg stukjes te tikken over Formule 1. Inmiddels heeft hij een kantoor in Eindhoven, drie journalisten in dienst, miljoenen bezoekers per maand en twee prijzen in de wacht gesleept met zijn website Racingnews365.