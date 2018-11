Tilburgse mantelzorgster krijgt 40 uur werkstraf voor overtreden bijstandswet

TILBURG - Een 57-jarige Tilburgse was zo obsessief in het geven van mantelzorg aan haar ouders dat ze daardoor de bijstandswet overtrad. Ze zat zo vaak bij haar ouders, dat ze haar eigen adres niet als hoofdadres had mogen opgeven, oordeelde de rechtbank in Breda gisteren.

Daardoor maakte ze zich schuldig aan een overtreding en kreeg ze een taakstraf van 40 uur. Tegen de vrouw was 120 uur taakstraf en vier maanden voorwaardelijk cel geëist, omdat ze volgens justitie expres het verkeerde adres had opgegeven om een zo hoog mogelijke uitkering te krijgen. Daarvan was geen sprake, oordeelde de rechtbank.

Niet bewust

De vrouw, die ook zelf met psychische en lichamelijke klachten kampt, was zich niet bewust dat ze dat had moeten doorgeven. Ze woonde in een woning achter die van haar ouders. Ze zorgde van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat voor hen. Op een obsessieve manier, aldus de huisarts.