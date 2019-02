Tilburgse Meimarkt in 2019 in... juni

GRAFIEK Kans op woningin­braak blijft ook in Mid­den-Bra­bant slinken

15:29 TILBURG - In lijn met de rest van Nederland lopen ook inwoners van de regio Tilburg steeds minder kans door inbrekers bezocht te worden. Politiecijfers laten over de afgelopen vijf jaar in alle 11 Midden-Brabantse gemeenten een duidelijke trend naar beneden zien.