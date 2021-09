Tilburgse ‘messentrekker’ vrij, ondanks bedreiging van NS-medewerkers

Volt haakt af voor verkiezin­gen in Tilburg, ‘Eigen voorwaar­den voor kandidaten­lijst niet gehaald’

21 september TILBURG - Politieke partij Volt doet toch niet mee aan de gemeenteraadsverkiezingen in Tilburg volgend jaar. De partij is er niet in geslaagd een kandidatenlijst samen te stellen die aan de eigen voorwaarden voldoet, zo laat een woordvoerder weten.