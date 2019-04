Tilburgse met roots in Sri Lanka tast in het duister: ‘Waar komt dit geweld vandaan?’

TILBURG- Uit welke hoek komt het nietsontziende geweld in Sri Lanka? Met die vraag worstelt in Tilburg ook Neranjanee Fernando. Ze heeft met haar Nederlandse man een gezin van drie jongens in de Reeshof gesticht, maar het hart is altijd uit blijven gaan naar Sri Lanka, het eiland van haar geboorte en haar jeugd. En dat hart huilt nu. ,,Ik ken zestien mensen die in Negombo in het ziekenhuis komen goed.”

Het is hoe dan ook terreur, gericht tegen christenen en westerse toeristen, maar voor Fernando komt dit massieve geweld uit de lucht vallen. ,,Ik kan niet geloven dat hier boeddisten of moslims achter zitten. Zijn het Tamils? Maar het zou ook zomaar met drugscriminaliteit te maken kunnen hebben. Misschien zijn er politieke motieven in het spel. Nadat de burgeroorlog tussen Tamils en Singalezen in 2009 eindigde, zijn veel zaken ten goede gekeerd. Het toerisme is op gang komen. Maar Sri Lanka kent ook veel corruptie.”

Dat de regering de sociale media lam heeft gelegd, kan ze billijken. ,,Natuurlijk voelt het niet goed om de vrijheid van meningsuiting aan banden te leggen. Maar zolang niet duidelijk is wat er aan de hand is, gaan mensen uit onwetendheid van alles roepen. Sri Lanka moet goed oppassen dat het niet in een wij-zij-denken terecht komt. We hebben al een burgeroorlog van dertig jaar achter de rug. De rust bewaren is nu het belangrijkst.”

‘We spraken bij die kerk af’

Het merendeel van de inwoners van Sri Lanka behoort tot de Singalese gemeenschap. ,,Ik zelf ook. Maar mijn jeugd stond niet in het teken van het boeddhisme, wat de grootste geloofsgemeenschap is, maar van het katholicisme. Ik ben vaak naar de kerk in Negombo geweest waarop nu een aanslag is gepleegd. Het was ook een ontmoetingsplek. Na de mis op zondag, om zeven of om negen uur 's ochtends, sprak je er af met andere jongeren. Nu nog ga ik op vakantie vaak naar die kerk. Het is een fijne plek.”

Toch voelt ze zich de laatste tijd meer tot de tempel dan tot de kerk aangetrokken. ,,Ik ben me in het boeddhisme gaan verdiepen. Leven en laten leven, dat principe spreekt me enorm aan. Een boeddhist doodt niet eens een insect. Dus hoe zouden deze aanslagen uit die hoek kunnen komen?”

In januari was Fernando nog in Sri Lanka. Vlakbij het vliegveld van Negombo beschikt ze met haar man over een tweede huis. ,,Twee keer per jaar ga ik ernaartoe. Sri Lanka is een prachtig land, waar de mensen echt enorm vriendelijk zijn. Het is bovendien rijk aan historie. Nederland heeft er in de tijd van de VOC ook zijn sporen nagelaten. Je hebt er een eiland dat nog altijd Delft heet.”