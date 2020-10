Tilburgse miljonair Tamara kijkt met genoegen terug op ‘liefdevolle uitzending’ van Steenrijk, Straatarm

TILBURG - Supermooi en liefdevol. Zo noemt Tamara Straatman de uitzending van Steenrijk, Straatarm (SBS6) woensdagavond. De Tilburgse miljonair ruilde in het programma met een arm gezin uit Groningen, dat een kijkje mocht nemen in haar leven - en andersom.

Tamara (37) zit samen met haar soulmate en zakenpartner Ronnie in het zwembad, als ze een champagneglas heffen. Ze zijn er klaar voor. Even later arriveren ze in Loppersom, ruim 300 kilometer rijden. Daar verblijven Tamara en Ronnie zeven dagen in de tussenwoning van familie Stuts. Ze hebben die week slechts 14 euro per persoon te besteden. Andersom reist familie Stuts, bestaande uit Johnny, Anita, Chayenne, Kaithlynn en Caden, af naar Brabant. Ze ruilen van huis, budget en levens.

Het wordt een emotionele uitzending, waar het leed van familie Stuts naar voren komt. Zoals in de scène als Jan, een vriend van Tamara, familie Stuts bezoekt. Daar komt de depressie van vader Johnny ter sprake, die last van stemmingswisselingen heeft. Tijdens een coachingsessie van transformatiecoach Mathijs Bos, die een scène later aanschuift, komt alles eruit bij het minder bedeelde echtpaar. Johnny zegt zijn kinderen meer vrijheid te gunnen en hij baalt van de situatie die hij en zijn vrouw hebben gecreëerd.

Quote Ik ben er járen om uitgela­chen, dat ik een zweefteef zou zijn. Maar zie nu: hier wordt bevestigd dat je mindset zó belangrijk is. Tamara Straatman, Deelneemster Steenrijk, Straatarm (SBS6)

Innerlijke rijkdom

Dat gaat Tamara aan het hart. ,,Maar als je daarna ziet wat hen oplevert! Zóveel! Ik ben zo blij dat de mensen op televisie dit hebben kunnen zien. Ik ben er járen om uitgelachen, dat ik een zweefteef zou zijn. Maar zie nu: hier wordt bevestigd dat je mindset zó belangrijk is. Dat je je innerlijke rijkdom moet koesteren. Dat wilde ik graag naar voren brengen.”

Zo sprak ze voor de opnames af om de mensen die in haar huis zouden komen wonen, de coachingslessen te laten volgen. Zonder dat Tamara wist met welk gezin ze zou ruilen, had ze de coaches Mathijs en kleurencoach Ellen Venema ingeschakeld. ,,Dat heeft dus echt geholpen. Voor de uitzending hebben we via videoverbinding met elkaar gebeld. Ook nu bied ik, samen met de andere coaches, Anita, Johnny en Chayenne nog gratis coachingslessen aan.” Ze kijkt in ieder geval met veel plezier terug op de uitzending. ,,Het was echt een verrijking om mee te doen. Ook om te zien hoe zij opfleurden, dat werd mooi in beeld gebracht. Ikzelf vond het ook hartstikke leuk om mee te doen.”

Het programma is hier terug te zien.