Tilburgse moeder Ilona: NS laat vrouwen kolven op het toilet, dat is toch onvoorstelbaar

Oisterwijk­se pelgrim (83) na twee jaar moe gelopen en op zoek naar lift richting huis

12 juli Hij heeft al ruim 6000 kilometer in de benen, maar bedevaartganger Joop van der Pas uit Oisterwijk vindt het nu wel welletjes. Hij wil zo snel mogelijk naar huis. Probleem is alleen dat de 83-jarige oud-judoka zich in het zuidwesten van Frankrijk bevindt en niemand hem een lift wil geven. Een regionale nieuwssite plaatste vanmorgen een oproep voor hem.