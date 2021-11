Tilburgse molen te koop: ‘Je kunt maar iets in je achtertuin hebben staan’

Het heeft iets surrealistisch. Eerst het gehavende woninkje door - niet meer in al te beste staat - de achterdeur zwaait open en je loopt zo tegen de restanten van een molen op.



Het is niet goed te zien vanaf het Rosmolenplein, maar achter de bebouwing zit een achthoekige romp verstopt. Een flinke: goed voor drie verdiepingen met in totaal een vloeroppervlak van 190 vierkante meter. En zo’n acht meter hoog.



,,Je kunt maar iets in je achtertuin hebben staan”, merkt Bram van der Wielen van Allround Makelaardij droogjes op. ,,Het is geweldig hoor, heel mooi.” Hij verkocht eerder aparte dingen. ,,Een kasteel, een woonboot, maar dit is echt een droom. Of nou ja, hiervoor had ik er nog nooit over nagedacht, maar het is echt gaaf.”