Tilburgse molen van het Rosmolenplein doorstond stormen, de Tachtigjarige Oorlog en moord, maar niet de klachten van de buurt

Al is er aan de Van Bylandtstraat ook nog een fragment van een molenromp te vinden. Scheirs: „Volgens mij niet meer dan een stukje muur.” In het recente Brabants Dagblad-verhaal over de flinke molenromp die te koop staat aan het Rosmolenplein bleef de geschiedenis ietwat onduidelijk. Verschillende lezers reageerden na een oproepje met verhalen.



„Het toeval wil dat ik bezig was met mijn stamboom en heb ontdekt dat een van mijn voorvaderen daar ooit molenaar is geweest”, vertelt Toin Smeulders. „Hij noemde zich toen Des Molders wat later is verbasterd tot mijn huidige naam Smeulders.”