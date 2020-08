Tilburgse muren krijgen kleur. Fraai, maar waar is het lef?

Kunstgebit van 56-jarige man in stukken geslagen tijdens vechtpar­tij in Tilburg

11:12 TILBURG - Drie mannen zijn donderdagmiddag met elkaar in gevecht geraakt aan de Rozenstraat in Tilburg. Twee jongens zouden ruzie hebben gehad met een 56-jarige Tilburger. De man verklaarde dat zijn kunstgebit tijdens het gevecht in stukken was geslagen door een van de verdachten.