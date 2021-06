Tilburgse musicalvereniging Tikiko maakt geen voorstelling, maar een film: ‘Deze afwisseling is heel vet’

TILBURG - Dit jaar stralen de leden van musicalvereniging Tikiko niet in het theater, maar op het witte doek. Vanwege de coronamaatregelen was het lastig om een fysieke voorstelling te produceren, waarop het bestuur met een alternatief kwam. ,,We hopen 11 juli een première te houden.”

,,Stilte op de set, camera loopt, actie!”, klinkt het op het schoolplein van basisschool de Boemerang in de Reeshof. Overal lopen kinderen in kostuums en wordt er druk heen en weer gerend. Het plein doet namelijk dienst als een heuse filmset. Er is zelfs een speciale cameraploeg ingehuurd. The Girl Who Didn’t Like Musicals, heet de film.

Het had eigenlijk een musical moeten worden, maar omdat ze niet in het theater konden spelen, is het omgetoverd tot een speelfilm. ,,Vorig jaar kon het ook al niet, dus nu moésten we iets doen voor de kinderen”, vertelt bestuurslid Anneke Naaijkens (40).

Musicalvirus breekt uit

Het verhaal gaat over een meisje, Paulien, dat niet van musicals houdt. Op school breekt namelijk een musicalvirus uit, waardoor men zich niet kan bedwingen om te zingen en te dansen. ,,Steeds meer mensen raken besmet”, vertelt Nora Gommers (9) enthousiast, die zelf de rol van klasgenoot Renske speelt. ,,Paulien gaat dan met professor Boermans op zoek naar een medicijn, maar dat wil niemand nemen.” Ze vindt het jammer dat ze dit jaar niet op het podium kan staan, ,,maar ik vind deze afwisseling wel heel vet.”

Het gaat er dit keer heel anders aan toe. Alle liedjes zijn van tevoren in een studio opgenomen en op de set wordt er geplaybackt. Naaijkens: ,,Kinderen van 12 jaar en ouder mogen vanwege de maatregelen niet samen zingen, dus ze moesten één voor één.”

Draaiboek flink omgegooid

Lisa van Doorn (12) uit Kaatsheuvel speelt de rol van Paulien en is gekleed in een schooluniform. ,,Het is heel leuk om de andere kant van acteren te zien, nu kunnen we ook scènes opnieuw doen.” Het feit dat ze de hoofdrol heeft in deze musicalfilm betekent niet dat ze veel mag zingen en dansen. ,,Dat wil Paulien juist niet!”

Lang de tijd om te vertellen heeft ze niet, ze moet alweer gauw door naar de volgende scène. Er is een schema om rekening mee te houden. ,,We zijn om 08.15 uur begonnen in het bos en we zullen ook wel flink uitlopen”, vertelt Naaijkens. Ze lacht: ,,Het draaiboek is al flink omgegooid.”

Film van een uur

De opnames bestaan uit twee draaidagen en moeten uiteindelijk zorgen voor een film die een uur zal duren. ,,We hopen op 11 juli een première te kunnen houden, maar hoe en waar is nog onduidelijk. We weten nog niet wat dan kan.”