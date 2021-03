Tilburgse neppsycholoog moet de cel in: ‘Zijn cv was te mooi om waar te zijn’

Raadsbreed is dood, lang leve de coalitie in Hilvaren­beek

14:20 HILVARENBEEK - De raadsbrede samenwerking is al een aantal weken beëindigd in Hilvarenbeek. Dus lang leve de coalitie, willen HOI Werkt, VVD en het CDA nu laten weten. ,,Het is zeker niet de bedoeling dat we op de winkel passen", zegt Clemens Veraa (CDA). ,,We willen de snelheid erin houden", zegt Gon Boers HOI Werkt.