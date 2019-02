Tilburgse No Surrender-captain Corin Denis: ‘Ik voel me opgejaagd wild’, justitie eist nu 4,5 jaar cel

DEN BOSCH - Justitie eist in hoger beroep 4,5 jaar tegen Tilburger Corin Denis. Het Openbaar Ministerie blijft erbij dat de voormalige president van de Tilburgse afdeling van motorclub No Surrender een leidende rol speelde bij het maken van synthetische drugs.

De 39-jarige Denis kreeg vorig jaar een celstraf van 3,5 jaar, waarvan een half jaar voorwaardelijk. Die veroordeling was voor een groot deel gebaseerd op afgeluisterde gesprekken in de Party King in Best, het bedrijf dat volgens justitie een dekmantel was voor een grote groep drugscriminelen. Bij de rechtbank eiste justitie vier jaar.

‘Ik wil een rustig leventje’

Tilburger Denis werd landelijk bekend omdat hij in het boek 'De achterkant van Nederland’ uitgebreid vertelde hoe in de volkswijk Broekhoven opgroeide. In de hoger beroepzaak vertelde Denis maandagmorgen dat hij -zodra zijn celstraf erop zit - weg wil uit Tilburg. ,,Ik heb niks meer te zoeken in Brabant, ik wil een rustig leventje. Ik word dit jaar 40, dat is een goed moment om het roer om te gooien. Ik voel me te veel bekeken in Tilburg, zeker ook door de politie. Het voelt alsof ik opgejaagd wild ben.”

Reputatie

Denis hield het gerechtshof voor dat hij ‘ondanks mijn reputatie’ een baan kan krijgen als hij uit de gevangenis komt. Met zijn nieuwe vriendin wil hij, uit het zicht van zijn criminele vrienden en kennissen, een ander leven beginnen. Net als bij de rechtbank gaf Denis maandagmorgen toe dat hij regelmatig in de Party King was geweest en daar ook deelnam aan gesprekken over het maken van synthetische drugs. ,,Ik heb verstand van zaken, dat ga ik niet ontkennen. Maar dat betekent niet dat ik zelf heb meegedaan, ik ben onschuldig.” Volgens justitie blijkt uit de afgeluisterde gesprekken in Best dat Denis anderen instructies gaf voor het produceren van synthetische drugs.