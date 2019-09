Tilburgse onderzoeker krijgt 1,5 miljoen euro voor 5-jarig onderzoek naar invloed van pesten op puberbrein

Met het onderzoek Outside-in: How Bullying in Adolescence Gets Into The Mind and Under the Skin wil Giletta kijken wat voor invloed pesten tijdens de pubertijd heeft op de adolescentie. ,,Als iemand gepest wordt tijdens de pubertijd weten we inmiddels dat dit voor een lichamelijke reactie kan zorgen, het kan het immuunsysteem gevoeliger maken voor acute stress.”



Het onderzoek neemt minstens vijf jaar in beslag. In die periode gaat hij langs middelbare scholen en vraagt leerlingen daar naar hun geschiedenis met pesten. Daarna houdt hij contact in die periode om de ontwikkelingen te volgen. Dit kan zowel online als offline zijn. ,,Daar maken we geen onderscheid in,” zegt Giletta. ,,De impact kan namelijk even groot zijn.”