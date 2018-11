Tilburgse opa verdacht van ontucht met drie van zijn kleinkinderen

Video Rutte hekelt ‘aso’s’ in onder andere Tilburg: ‘Ik heb helemaal niets met Zwarte Piet-extremis­ten’

13:55 Premier Mark Rutte heeft geen goed woord over voor Zwarte Piet-extremisten, of ze nou voor of tegen Zwarte Piet zijn. Dat heeft hij maandag laten weten in reactie op de ongeregeldheden bij verschillende sinterklaasintochten afgelopen weekend. Zo werden in Tilburg 48 mensen opgepakt.