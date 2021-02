Tilburgse ouderen willen graag verhuizen, maar niet naar ‘kippenhok’. En daar wringt de schoen

De oplossing voor het tekort aan seniorenwoningen? ,,Laat ons aan de gang gaan”, zegt ontwikkelaar Hendrik Roozen. Zijn handen jeuken om te bouwen voor ouderen en starters, of beter: voor een combinatie van die twee groepen.



Maar het ontbreekt aan ruimte. ,,Nieuwe locaties moeten zo snel mogelijk aan snee komen. De prioriteit ligt achter op de markt. Dat is overigens geen verwijt, dat is altijd zo geweest.”



Roozen is de man achter De Leyhoeve in Tilburg (sinds 2016 bewoond) en Koningsoord in Berkel-Enschot (sinds 2017). Het eerste is een complex met 200 luxe appartementen en 85 zorgsuites voor 55-plussers, het tweede een woongemeenschap waar starters en senioren naast elkaar wonen en elkaar ondersteunen. Op de wachtlijst voor De Leyhoeve staan 200 mensen, op die van Koningsoord circa 50.



Er is meer op komst: een 70-meter hoge toren op het Spoorpark. De helft van de appartementen voor jonge starters, de helft voor senioren. ,,De stads-uitvoering van Koningsoord.”



Roozen was er als de kippen bij om voor de oudere doelgroep te bouwen. ,,Dat is echt geen hogere wiskunde. We gaan van 2,6 miljoen ouderen nu naar 4,6 miljoen ouderen (in 2040). En in Nederland is altijd gebouwd voor de verkeerde doelgroep. De afgelopen tien jaar zijn er gezinswoningen gebouwd en is men de starters en senioren uit het oog verloren.” De Leyhoeve is gebouwd met ‘ons moeder’ in gedachten, vertelt hij. ,,Die woont er.”