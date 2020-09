Tilburgse over haar strijd met ME/CVS: ‘Je bent niet gewoon een beetje moe. Dit is slopend’

Rutte mild voor Tilburgse burgemees­ter, maar waarschuwt fans: ‘Dit is zo buitenge­woon onverstan­dig’

25 september Het gedrag van Willem II-supporters tijdens de wedstrijd tegen Rangers FC was 'buitengewoon onverstandig'. Dat stelt premier Mark Rutte in een persconferentie na overleg met de ministerraad. ,,In de praktijk is het helaas niet zo dat iedereen zich aan de maatregelen houdt."