Tilburgse overvaller weer op vrije voeten

Oisterwijk moet met vier dorpen afrekenen voor het de allermooi­ste is

18:40 OISTERWIJK - Urk in Flevoland. Winsum in Groningen. Hollum op Ameland. En Elsloo in Limburg. Met die vier plaatsen moet Oisterwijk af zien te rekenen wil het uitgeroepen worden tot ‘Allermooiste dorp van Nederland'.