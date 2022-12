Tilburgse patissier houdt benefiet voor zichzelf: ‘Nodig om te kunnen blijven bestaan’

Burgemees­ter Weterings gaat voor tweede termijn in Tilburg: ‘Ik wil meer zichtbaar in de wijken zijn’

TILBURG - Als het aan burgemeester Theo Weterings (63) ligt, blijft hij ook komende jaren burgemeester van Tilburg. Dat heeft hij de gemeenteraad donderdagavond laten weten. Hij wil in de toekomst minder in Den Haag zijn en meer in de Tilburgse wijken.

15 december