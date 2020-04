Tilburgse politiek doet dringende oproep om nú precario- en toeristenbelasting kwijt te schelden

De omzet van lokale ondernemers zal, als men weer meer open mag, niet op hetzelfde niveau liggen als voor de coronacrisis, zegt Van Aarle. Omdat er minder bezoekers naar de stad zullen komen door het wegvallen van evenementen als de Tilburgse kermis.



Daarnaast is het vreemd - en dat stelde Hans Smolders van Lijst Smolders ook al - dat horeca betaalt voor terrassen die niet mogen worden gebruikt.



Van Aarle: ,,We begrijpen heel goed dat het een flinke aanslag is op de gemeentelijke inkomsten, daarom roepen we het college op om met een voorstel te komen en dat aan de raad voor te leggen. Eventueel in een extra raadsvergadering. Dit kan niet nog zes of zeven weken wachten.”



De partijen willen dat er in dat voorstel niet alleen wordt gekeken naar het kwijtschelden van de lokale heffingen, maar ook dat de gemeente met aanvullende steunmaatregelen komt.



,,De roep heeft ons bereikt”, laat een woordvoerder van de gemeente weten. Naar verwachting kan er volgende week uitsluitsel over worden gegeven.