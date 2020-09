Tilburgse politiek: havenmeester moet blijven

De Lijst Smolders Tilburg pleitte nog wel voor een ‘soort havenmeester’ in iedere wijk, de SP wilde weten waarom er slechts voor twee jaar voortzetting en niet een structurele oplossing werd gekozen. Volgens Van Aarle lig die keuze bij het volgende college, over twee jaar.



,,Los van de grote meerderheid, nemen we de motie over”, sprak havenwethouder Berend de Vries. ,,We waren al voornemens om in 2020/2021 de functie voort te zetten.”



Daar komt in ieder geval nog een jaar bij. Janssen zelf is ‘superblij, met hoofdletters’. ,,Het Tilburgse havenmeesterschap is helemaal mijn ding.”