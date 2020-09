Tilburgse politiek komt ondanks coronabesmetting maandag toch bijeen, maar dan ‘hybride’

Jongeren­wer­ker Hilvaren­beek: ‘Het is niet gek om hier een xtc-pilletje te gebruiken’

11 september HILVARENBEEK - Mensen gebruiken nu eenmaal drugs, dus ook in Hilvarenbeek. Twee jongerenwerkers van R-Newt nemen het initiatief om drugsgebruik en de gevolgen daarvan onder jongeren én hun ouders bespreekbaar te maken. Niet in een avond ongemakkelijk praten, maar wél met een reeks luchtige bijeenkomsten. ‘Want een pilletje gebruiken? Dat vindt niemand in het dorp echt raar’, ontdekten de jongerenwerkers.