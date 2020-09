Tilburgse politiek kon los: debat Wijkevoort op het scherp van de snede

Een moeder die aangifte doet tegen haar zoon, dan moet er heel wat gebeuren

14 september BREDA/TILBURG - Pas als de politierechter in Breda de straf heeft uitgesproken en Nathan M. (22) terug wordt gebracht naar zijn cel, draait hij om en glimlacht hij naar zijn ouders. Het is de moeder die aangifte heeft gedaan tegen haar eigen zoon. In een psychose heeft die niet alleen verschillende ruiten van zijn thuis vernield, hij mishandelt ook een beveiliger op het station in Tilburg. ,,Ik kan het me vaag herinneren, eigenlijk niet.”