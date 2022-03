Tilburgse politiek wil huizen bouwen als een dolle, maar moet daar binnen dan de jas aan?

1. Bouwen? Zeker! Maar er zijn nog keuzes genoeg

Het mooiste woord dat we in de verkiezingscampagne hoorden is ‘legbatterijwoningen’. Yusuf Çelik, lijstaanvoerder van de PvdA, gebruikte het. Dat moeten we niet willen in Tilburg, bedoelde hij: een overvloed aan benepen appartementjes.