Tilburgse Priscilla steekt man na gênante video: ‘Vrouw trapte ook winkelmedewerker met naaldhakken’

Volgens officier van justitie Jan Bezem is er geen verband tussen de gênante video en de steekpartij. Advocate Kate Lans is het daar faliekant mee oneens. Toen haar cliënt in de gaten kreeg dat er beelden van hem online stonden, ging hij op 13 januari bij Priscilla verhaal halen. En toen heeft zij hem gestoken. Lans neemt het de officier kwalijk dat hij dat verband niet wil leggen. Het online zetten van de video is volgens haar regelrechte smaad. Ze is een zogenaamde artikel 12 Sv-procedure gestart. Daarmee beklaagt ze zich bij gerechtshof dat het Openbaar Ministerie de vrouw niet vervolgt voor dit strafbare feit. Het filmpje is alleen al op de website Dumpert 20.000 keer bekeken. Daar staan overigens meer van dit soort filmpjes van Priscilla.