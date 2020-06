Tilburgse raad: De Bankier mag fors de hoogte in

Lof was er vanuit de andere partijen. ,,Een mooie entree naar het stadshart'', sprak Peter van den Hoven (LST). ,,We zijn kritisch geweest op hoogbouw in de stad waar het niet kon, voor ons is dit een plek waar het wél kan.'' Volgens D66 voorziet de toren juist in een enorme behoefte op het gebied van koop- en middeldure woningen.



Hoewel de meeste partijen zich in de komst van een nieuwe woontoren kunnen vinden, was de commerciële ruimte een heet hangijzer. In de plint van De Bankier heeft de ontwikkelaar 335 vierkante meter nieuwe winkelruimte voor ogen, naast de 740 vierkante meter die er al is in het naburige pand.