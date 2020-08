Tilburgse rijdt fietser aan: ‘Haastig inhalen over voorsorteerstrook of gewoon een foutje?’

VIDEO Man krijgt gevaarlij­ke stof over zich heen bij boerderij Moergestel

16:01 MOERGESTEL - Een man die aan het werk was bij een boerderij aan de Aboomsestraat in Moergestel, heeft woensdagmiddag een gevaarlijke stof over zich heen gekregen. De man is uiteindelijk met spoed naar het ziekenhuis gebracht.