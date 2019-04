Tilburgse Robert (27) voelde zich voor fatale brand al onveilig: ‘Hij had verhuisplannen’

Dat laatste wordt bevestigd door meerdere bronnen. De eigenaar, Brabander Gert-Jan van Heck, wil er niks over zeggen. Insiders melden dat hij Robert Hendrix en zijn voormalig huisgenoot een premie had geboden om hen uit het huis te krijgen omdat hij er een andere bestemming aan wilde geven. Van Heck voelt er niets voor om daar in de media op te reageren. ,,Ik heb er geen enkel belang bij. Zelf heb ik ook nog veel vragen.’’ Of hij wist dat op de eerste verdieping een gokhal zat, laat hij in het midden. ,,Ik ga dit gesprek beëindigen’’, kapt hij het telefoongesprek af.

De voormalig huisgenoot van Robert Hendrix, een oud-studiegenoot, was al vertrokken. Robert zelf, meldt een goede bekende hem, had ook verhuisplannen. ‘Hij voelde zich na een aantal incidenten niet meer veilig op zijn woonadres’. Het is duidelijk dat al langer illegaal werd gegokt in de woning.

Erfenis

Dat meldt de voormalig eigenaar van het pand. Hij verkocht het gebouw, als onderdeel van een erfenis, in 2017. De man is ontdaan van het nieuws, want hij kende Robert Hendrix nog een klein jaartje als huurder. ,,Aanvankelijk huurde Hendrix de bovenwoning met een studievriend.’’ De oud-eigenaar heeft hem nog een keer gesproken, kort nadat het pand van eigenaar was veranderd. ,,Hij vertelde toen dat de onderbuurman snel was vertrokken. En ze vermoeden dat er in die woning gegokt werd.’’

Na de verkoop kwam het pand voor korte tijd in verschillende handen terecht. Op 7 september 2017 werd het gekocht door het Rotterdamse Sas Investments voor 215.000 euro, dit bedrijf verkocht het exact een week later door aan een tussenhandelaar met 10.000 euro winst. Daarna kwam het pand terecht bij Gert-Jan van Heck, die her en der in Nederland vastgoed bezit.

Dat er gegokt werd in de woning boven de kapsalon, durft de eigenaar van de pizzeria ernaast niet te zeggen. Wel merkt hij op dat er overdag nooit iemand was. ,,Dat zag je niemand. ’s Avonds wel. Dan werden regelmatig pizza’s besteld en die moesten we daar dan afleveren’’, zegt de man.

Publiek geheim

Een buurman stelt dat het in de straat een publiek geheim was dat in de bovenwoning gespeeld werd om geld. ,,Overdag gebeurde er nooit wat, maar ’s avonds in het donker liepen de mannen in en uit. Het was ook duidelijk dat die er niet allemaal woonden. Dat zou ook niet eens kunnen.’’

De politie heeft na de tv-uitzending van Opsporing Verzocht vier tips binnengekregen. De recherche heeft beelden van verschillende camera's in de omgeving opgevraagd. ,,Het is nog te vroeg om te zeggen of de camerabeelden iets hebben opgeleverd‘’, zegt een woordvoerder van de politie.

Hendrix was op het moment van de brand alleen in het pand en werd verrast door het vuur. Hij zag geen andere uitweg dan uit het raam te springen waarna hij zwaar gewond raakte. Mensen die hem te hulp schoten konden weinig meer voor hem doen. Hendrix overleed later aan zijn verwondingen en de val uit het raam.